Pınar’ın babasını Erbay mı aradı?

Muğla'yı karıştıran Pınar Gültekin cinayetinde "Ahlaksız teklif" iddiasında adı geçen CHP'li Milletvekili Süleyman Girgin, "En ufak kanıt ortaya çıkarsa CHP'den ve Milletvekilliğinden istifa edeceğim" derken, baba Sıddık Gültekin'i CHP'li diğer vekil Burak Erbay'ın aradığı konuşuluyor. '



VAZGEÇ DEMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Baba Gültekin, 4 Ocak günü mahkeme sonrası bu ismi açıklayacağını söylerken, Muğla'da gündemdeki isimler arasında olan CHP'li vekil Erbay'ın babayı arayıp 'davadan vazgeç' dediği ileri sürüldü. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 4 Muğla vekilinden sadece kendisinin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i taziye için aradığını, davadan çekilmesine yönelik ifadeleri kullanmasının ise mümkün olmadığını belirtti. 3 Muğla milletvekilli ise baba Gültekin ile görüşme yapmadıklarını ifade etti. "Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gereken kişinin ben olduğum kanaatine vardım" diyen Vekil Süleyman Girgin, sert bir açıklama yaparak, "Taziye için aradım, bahsi geçen ifadeleri ise kullanmadım, ancak ispatlasınlar, CHP'den ve Milletvekilliğinden istifa ederim" diye konuştu.



CHP Milletvekili Burak Erbay



'SADECE TAZİYE İÇİN ARADIM'

Girgin, açıklamasında şunları anlattı: "Ben, 22 Temmuz'da cenazenin Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam ise mümkün değildir." Katil Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüzyüze bir görüşmesi ne de bir mesajlaşma ya da telefon görüşmesinin olmadığını vurgulayan Girgin, "Bu olayı ve davayı ilk günden beri takip ediyoruz. Katilin hiçbir indirimden yararlanmadan en ağır şekilde cezalandırılması için Muğla milletvekilleri olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

CHP Milletvekili Süleyman Girgin

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin



RİCACI OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

TACİZ ve tecavüz olayları ile sarsılan CHP'de yeni patlak veren ahlaksız teklif iddiası ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. CHP kadın kollarında önemli faaliyetlerde bulunan Ayten Avcı'nın katil zanlısı oğlu için baba Sıddık Gültekin'i araması için diğer Muğla Milletvekili Burak Erbay'dan ricacı olduğu öne sürülüyor. Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, önceki gün konu ile ilgili iddiaları doğrulayarak baba Sıddık Gültekin'in 4 Ocak'taki duruşmanın ardından kendisini arayan CHP'li milletvekili ismini açıklayacağını söylemişti.





DAVADAN VAZGEÇ DEMİŞTİ

Muğla'da cafe sahibi olan Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP Muğla Milletvekillerinden birinin kendisini aradığını ve "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç. Zaten kamu davası devam edecek" dediğini iddia etmişti. İddiaların ardından CHP'li Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, Suat Özcan ve Süleyman Girgin iddiaları reddetmişti.

Fatih ŞENDİL

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