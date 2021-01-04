Pınar diri diri yakılmış olabilir

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in (27) katili Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi. Ayrıca adli tıp raporunda Pınar'ın cesedinin tamamının yandığı ve bu nedenle ölüm zamanı ve sebebinin belli olmadığı, diri diri yakılmış olabileceği belirtildi.

İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN

Pınar Gültekin'i öldüren ve cesedini varil içine koyup yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) kendisine 'yardım ve yataklık' ettiği suçlamasıyla 5 yıl hapis istemiyle yargılandığı duruşmanın ikincisi bugün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Yürütülen soruşturmanın ardından evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edilmiş ve iddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ikinci duruşması bugün saat 13.30'da başlayacak.

Katil Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına bugün devam edilecek.

KATİL MAHKEMEYE GELMEYECEK

MUĞLA 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak ikinci duruşmaya Cemal Metin Avcı tutuklu bulundu-ğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEG-BİS) aracılığıyla katılacak. Yardım ve yataklıktan tutuk-lu Mertcan Avcı ise mahkemede savunma yapacak. Duruşmaya Pınar Gültekin'in yakınları, Muğla Barosu temsilcileri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-ğı avukatı, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor. İkinci duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi rapo-runun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanığın dinleneceği öngörülüyor.

FERDİ YAVUZ

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