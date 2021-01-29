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Haberler Muğla 42 gün sonra cesedi bulundu

42 gün sonra cesedi bulundu

SAMSUN'UN ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün (35), bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu

42 gün sonra cesedi bulundu

29.1.2021

Polis ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen Muharrem Coşkun da (38) dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. Coşkun'un ifadesinde, "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı" dediği öğrenildi.

İTİRAF ETTİ, CESEDİ BULUNDU
POLİS ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, savcılığa giderek Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Muharem Coşkun gözaltına alındı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞTIK
COŞKUN ifadesinde olay günü yaşananları anlattı. Coşkun, "Olay günü beraber Terme sahiline gezmeye gittik. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Arabadan indik, o sıra tartışmamız alevlendi. Ben de üzerimdeki tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra yere düştü. Ben de panik oldum. Öldüğünden emin olunca da gurbetçilerin yazlıklarının olduğu alana çuvala koyup attım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.

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