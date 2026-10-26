Haberler İzmir İzmir’de sağanak yağış trafiği kilitledi: Hangi hatlarda yoğunluk var? İzmir’de sağanak yağış trafiği kilitledi: Hangi hatlarda yoğunluk var? İzmir’de haftanın ilk iş gününde etkisini artıran yoğun yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu doruğa çıkardı. Özellikle Bayraklı, Bornova ve kuzey aksındaki ana arterlerde sürücüler zor anlar yaşarken, güncel trafik haritasında kırmızı alarm veren noktalar netleşti. HABER MERKEZİ









İzmir'de yeni haftanın ilk iş günü, bastıran sağanak yağışın ve mesai bitiminin etkisiyle adeta kabusa döndü. Kent genelinde etkisini artıran yağışlı hava, ulaşımda aksamalara yol açarken, ana arterlerde araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Sürücüler trafikte dakikalarca beklemek zorunda kalırken, yetkililer alt geçitler ve su birikintilerine karşı sürücüleri ve yayaları uyardı.

BAYRAKLI VE BORNOVA'DA TRAFİK DURMA NOKTASINDA

İzmir güncel trafik haritasından edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde en yoğun hatlar Bayraklı ve Bornova çevresinde yaşandı. Bayraklı'dan Bornova bağlantılarına uzanan güzergahlarda kırmızı hatlar oluşurken, Turan ve çevresindeki sahil aksında da araç akışının oldukça yavaşladığı kaydedildi. Kuzey aksındaki yoğunluk kent genelindeki trafiği olumsuz etkiledi.