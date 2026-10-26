İzmir’de sağanak yağış trafiği kilitledi: Hangi hatlarda yoğunluk var?

İzmir'de yeni haftanın ilk iş günü, bastıran sağanak yağışın ve mesai bitiminin etkisiyle adeta kabusa döndü. Kent genelinde etkisini artıran yağışlı hava, ulaşımda aksamalara yol açarken, ana arterlerde araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Sürücüler trafikte dakikalarca beklemek zorunda kalırken, yetkililer alt geçitler ve su birikintilerine karşı sürücüleri ve yayaları uyardı.
BAYRAKLI VE BORNOVA'DA TRAFİK DURMA NOKTASINDA
İzmir güncel trafik haritasından edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde en yoğun hatlar Bayraklı ve Bornova çevresinde yaşandı. Bayraklı'dan Bornova bağlantılarına uzanan güzergahlarda kırmızı hatlar oluşurken, Turan ve çevresindeki sahil aksında da araç akışının oldukça yavaşladığı kaydedildi. Kuzey aksındaki yoğunluk kent genelindeki trafiği olumsuz etkiledi.
GÜNEY AKSINDA DURUM DAHA RAHAT
Kent merkezinin kuzeyinde yaşanan yoğunluğun aksine, güney hatlarında trafik bir nebze daha akıcı seyretti. Narlıdere ve Balçova yönündeki çevre yolu güzergahlarının büyük bölümü yeşil kalırken, İstinyePark çevresi ile Güzelyalı ve Göztepe hatlarında ise dönemsel yavaşlamalar görüldü.
Ulaşım kurumları ve ESHOT yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle toplu taşıma kullanımına ağırlık verilmesi yönünde çağrıda bulunurken, sürücülerin trafikte dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri istendi.