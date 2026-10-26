Haberler Gündem Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 63 suçlu Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 63 suçlu Türkiye’ye getirildi İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 63 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyon ve uluslararası iş birlikleri kapsamında, kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 kişi olmak üzere toplam 63 şüpheli ve hükümlü Türkiye’ye getirildi. Sekiz ülkede gerçekleştirilen çalışmaların ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir' ifadelerini kullandı. DHA









Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 ve ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlu Türkiye'ye geri getirildi. Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. ile ulusal seviyede aranan K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Gürcistan'da, Almanya'da, Yunanistan'da, Kırgızistan'da, Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'da yakalanan kişilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, hırsızlık, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, kamu malına zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, tehdit, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, askeri yasak bölgelere girme ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından arandıkları belirlendi.