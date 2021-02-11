Bodrum'da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, botla bölgeye gitti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen, kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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