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Haberler Muğla Bodrum'da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

'da 7 kurtarıldı

'nın ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 7 kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bodrum'da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

11.02.2021, 20:38

Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, botla bölgeye gitti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen, kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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