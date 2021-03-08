Villa cinayetini ulusal kriminal büro çözecek

Hüsnü Ö., "Ben suçsuzum. Aksak yürüyen biri aranıyordu, beni buldular" dedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki CD ve fotoğraflarda bulunan kişinin Hüsnü Ö. ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi için Ulusal Kriminal Büro'dan rapor istenmesine karar verip duruşmayı erteledi. Fethiye'de 21 Mart 2020'de meydana gelen olayda İngiliz uyruklu Vivien Cheryl Barnes (63) ile Hasan Tayfun Baransel (71), birlikte yaşadıkları villada bıçaklanarak öldürülmüş, cinayet zanlısı olarak sıhhi tesisatçı Hüsnü Ö. (40) tutuklanmıştı.

YER BİLDİRİMİ YAPILMIŞ

Julia Valerie Barnes'in ailesinin avukatı Hayal Özenç ise ilginç bir iddiada bulundu. Özenç, Barnes'in facebook hesabından Ağustos 2020 tarihinde Marmaris'te bir yer bildiriminin yapıldığını, evinde bulunamayan Ipad'in hala açık olduğunu ve birisinin kullanımında bulunduğunu belirterek, "Bunun takip edilmesini ve kim tarafından kullanıldığını tespitini istiyoruz" dedi. Özenç ayrıca Hasan Cemal'in bankadan alınmış hesap dökümü ile hesabından para çekilen tarihlerin, sanık Hüsnü Ö'nün motosikletiyle ATM'lere gittiği saatlere uyumlu olduğunu söyledi.

ERDOĞAN CANKUŞ