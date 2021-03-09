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Haberler Muğla Bodrum'da uyuşturucu operasyonu! Evi adeta uyuşturucu tarlasına çevirmişler

'da uyuşturucu operasyonu! Evi adeta uyuşturucu tarlasına çevirmişler

'nın ilçesinde narkotik polisi, kenevir üretim tesisi haline getirilen eve baskın yaparken, 2 şahıs gözaltına alındı. İki şahsın gözaltına alındığı ve emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu! Evi adeta uyuşturucu tarlasına çevirmişler
İHA

09.03.2021, 16:08

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri saha çalışmalarında S.A.D ve E.M.D. isimli şahısların ikametinde uyuşturucu madde ürettiği yönünde bilgi aldı.

Eve baskın yapan narkotik polisi, 25 kök (5815 gram) hint keneviri bitkisi, yaklaşık 50 gram esrar, kenevir bitkisi yetişmek için kullanılan 5 adet bitki besini, 2 adet ışıklandırma sistemi, 1 adet nem ve ısı ölçer ile 2 adet regülatör ele geçirdi.

İki şahsın gözaltına alındığı ve emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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