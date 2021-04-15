Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu

TOSFED Ralli Kupası töreninde bir kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu beş kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu. Youtube'da canlı yayınlanan Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Üstündağ, yaşanan kavgayı anlattı.

40 KİŞİ GELDİ

TOSFED Ralli Kupası töreninde bir kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu beş kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Üstündağ ilk kez konuştu. Youtube'da canlı yayınlanan Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Üstündağ, yaşanan kavgayı anlattı.

"BANA VE KIZ ARKADAŞIMA TEKME ATTILAR"

Yaralama olayı hakkında da konuşan Üstündağ, "Arbede çıkıyor, arbedede silah patlıyor ve arkadaşım kendi arkadaşını vuruyor. Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme atıyorlar. Bana 'artist misin?' diyorlar, 'Evet artistim' dedim. Kısaca ben bilmediğim olaylar arasında kaldım" açıklamasını yaptı.

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