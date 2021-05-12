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Muğla'da bayram namazı saat kaçta? Muğla bayram namazı saati...

Ramazan ayına veda ederken bir taraftan da Ramazan Bayramı'nın sevinci içindeyiz. Bayram için hazırlıklar sürerken bayram namazı saatleri de araştırılıyor. Peki Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Muğla bayram namazı saati...

12.05.2021, 10:56