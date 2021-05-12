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Haberler Muğla Muğla'da bayram namazı saat kaçta? Muğla bayram namazı saati...

'da bayram namazı saat kaçta? Muğla bayram namazı saati...

Ramazan ayına veda ederken bir taraftan da Ramazan Bayramı'nın sevinci içindeyiz. Bayram için hazırlıklar sürerken bayram namazı saatleri de araştırılıyor. Peki 'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Muğla bayram namazı saati...

Muğla'da bayram namazı saat kaçta? Muğla bayram namazı saati...

12.05.2021, 10:56

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesi nedeniyle bayram namazı saatleri de araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar bulunduklar illerin bayram namazı saatlerini Diyanet üzerinden araştırıyor. Peki Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Muğla bayram namazı saati...

MUĞLA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden il il bayram namazı saatleri bilgisi yayınlandı. İşte 2021 Muğla bayram namazı saati

Muğla bayram namazı saati: 06.31,

KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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