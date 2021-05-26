Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar

Edinilen bilgiye göre, Göltürkbükü Mahallesi Cennet Koyu Gökburun mevkiindeki tapulu araziye, arazi sahibi firma tarafından iş makineleri ile yol açma çalışması başlatıldı.

İmar izni olmamasına rağmen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, kısmen de 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan yürütülen çalışmanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmayı durdurup işlem yaptılar.

Ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ekipleri inceleme başlattı. Çalışma ile ilgili Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de ihbarda bulunuldu. Şikayet doğrultusunda bölgeye giden Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi görevlileri inceleme başlattı. Bölgeye giden çevreciler, yaklaşık 600 metre uzunluğundaki yol açılırken zeytin ağaçları ve bölgedeki tarihi kalıntılara zarar verildiğini iddia etti.



Öte yandan, Bodrum Belediyesi'nin konuya ilişkin olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne müracaatta bulunduğu öğrenildi