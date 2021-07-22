Son dakika: Datça'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ 4.6 DUYURDU
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 17.16'da Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD da depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
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