Datça'da çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Yaka Mahallesi Kumyer mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 20 orman ve itfaiye işçisi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor