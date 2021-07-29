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Haberler Muğla Son dakika: Bodrum, Milas ve Didim'de orman yangını!

Son dakika: Bodrum, Milas ve Didim'de orman yangını!

Son dakika haberi... Kahreden haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangınları başladı. Alevler yerleşim noktalarına yakın bir noktada yükseliyor. Ekipler, yangına müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasına göre Bodrum Güvercinlik'te bir otel boşaltılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada vatandaşlara taşınma ve kira yardımı yapılacağını duyurdu. Milas'taki orman yangınında alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı.

Son dakika: Bodrum, Milas ve Didim'de orman yangını!
SABAH AJANSLAR

29.07.2021, 15:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 16:53

Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim noktalarına yakın bir noktada yükseliyor.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasına göre Bodrum Güvercinlik'te bir otel boşaltılmaya başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada vatandaşlara taşınma ve kira yardımı yapılacağını duyurdu.

MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi. İş makineleri ile da ormanlık alanda yol açma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.



Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

AYDIN DİDİM'DE DE YANGIN

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ediyor.

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