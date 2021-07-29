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Haberler Kütahya Son dakika: Kütahya'da orman yangını çıktı

Son dakika: Kütahya'da orman yangını çıktı

Son dakika haberi...Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika: Kütahya'da orman yangını çıktı

29.07.2021, 14:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 15:02

Kütahya'nın Emet ilçesi Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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