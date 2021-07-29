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Haberler Muğla Son dakika: Bodrum ve Didim'de orman yangını!

Son dakika: Bodrum ve Didim'de orman yangını!

Son dakika haberi... Kahreden haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangınları başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim noktalarına yakın bir noktada yükseliyor.

Son dakika: Bodrum ve Didim'de orman yangını!
SABAH AJANSLAR

29.07.2021, 15:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 15:54

Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim noktalarına yakın bir noktada yükseliyor. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AYDIN DİDİM'DE DE YANGIN

Gelen bir başka son dakika haberine göre; Aydın'ın Didim ilçesinde ormanlık bir alanda da yangın çıktı.

Son dakika: Kütahya'da orman yangını çıktı Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

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