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Haberler Muğla Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor! Mahallelere kadar ulaştı

Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor! Mahallelere kadar ulaştı

Son dakika... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor! Mahallelere kadar ulaştı
AA

30.07.2021, 12:44

Son dakika... Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, Beyobası Sazak Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Bölgede 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibi görev yapıyor.

Geniş bir alanda etkili olan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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