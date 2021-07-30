Yangınlar sonrası İzmir, Aydın ve Balıkesir için flaş karar! Valilikler duyurdu

Yurt genelinde Antalya, Muğla, Adana, Osmaniye, Mersin, Kütahya ve Aydın olmak üzere yedi ilde yangınlar devam ediyor.

Balıkesir ve İzmir valilikleri, yangınların önlenmesi için aldıkları karar ile, belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara girişi yasakladı.

Aydın'da ise Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.

Ateşten çember

İZMİR'DE FLAŞ YASAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yangınlara karşı önlem almak amacıyla İzmir Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, şunları kaydetti:

"Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım."

İzmir-Çeşme yolunda ot yangını! Anında kontrol altına alındı

BALIKESİR VALİLİĞİ DUYURDU

Balıkesir'de yarın başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştır.

"Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2021 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecektir".

AYDIN KARARI

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınları nedeniyle Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu.

Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bodrum'daki Pina Yarımadası’nda 80 hektar orman kül oldu! Otellerde sıkışanlar canlarını böyle kurtardı