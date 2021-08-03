İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mürettebat konsantre, bu küçük bir iş değil. Ekiplerimiz Türkiye'de" ifadelerine yer verdi.
Uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede söndürme faaliyetlerine başladı.Son dakika: Balıkesir'de orman yangını Köyceğiz’de 2 mahalle boşaltılıyor
İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı muğla'daM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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