İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı muğla'daM

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mürettebat konsantre, bu küçük bir iş değil. Ekiplerimiz Türkiye'de" ifadelerine yer verdi.

Uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede söndürme faaliyetlerine başladı.

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Köyceğiz’de 2 mahalle boşaltılıyor