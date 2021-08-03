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Haberler Muğla İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı muğla'daM

İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı muğla'daM

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarıyla mücadele için İspanya'dan yola çıkan uçakların Muğla Dalaman Havalimanına ulaştığını duyurdu.

İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı muğla'daM
DHA

03.08.2021, 18:50 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021, 18:51

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mürettebat konsantre, bu küçük bir iş değil. Ekiplerimiz Türkiye'de" ifadelerine yer verdi.

Uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede söndürme faaliyetlerine başladı.

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