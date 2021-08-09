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Haberler Muğla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. 270 orman yangınından 267'sinin kontrol altına alındığını bildiren Bakan Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili "Bu akşam güzel haberler alabiliriz" değerlendirmesini yaptı. Pakdemirli, "Yunanistan'ın bizden uçak talebi var, buna olumlu bakıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!

09.08.2021, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021, 20:52

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Köyceğiz, Milas, Bozdoğan'da devam eden yangınlar için çalışmalar devam ediyor. Yatağan, Kavaklıdere yangınları kontrol altına alındı. Yangınlara 15 uçak, 9 İHA ve 64 helikopterle müdahale ediliyor.

YUNANİSTAN'IN UÇAK TALEBİ
Yunanistan'ın bizden talebi var. Bu talebe olumlu bakıyoruz. Komşumuza yardımcı olma gayretiyle alakalı Dışişleri'yle birlikte arkadaşlarımız çalışıyor. Termik santralle alakalı riskler minimize olmuş vaziyette. Orman yangının buradaki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini olumsuz etkilememesi için şeritler oluşturuldu. Üç ayrı tahkimat yapıldı. Seyreltme çalışmaları bitirildi. Risk şu an itibarıyla minimize edildi. Ateşe ulaşmadan, soğutma faaliyetine başlamadan kontrol diyemiyorum ama durum düne göre bugün çok daha iyi.

'476 CEPHEDE ALEVLERLE SAVAŞ VERDİK'
Köyceğiz'de durum şu anda bir vadinin içine hapsolmuş şeklide devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele için gönüllü olmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yaptı. Bu konuyla ilgili bir eğitim kampanyası başlayacak. Son 13 günde kırsal alanlar dahil 476 cephede alevlerle savaş verdik. 16 tanesi büyük yangın. Bunlardan 206 tanesi de kırsal tarım yangınıydı.

"KARŞI ATEŞ ZAMAN ZAMAN KULLANDIĞIMIZ BİR TEKNİKTİR"
Karşı ateşten sizlere bahsetmek istiyorum. Zaman zaman yanlış anlaşılıyor. Orman personelimiz karşı ateş vermeye çalışırken çevre köylerden üzerine yürüyen oldu. Karşı ateş denilen bir yöntem var. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra yangının geldiği yöne doğru, ileriden gelecek tehlikeyi, gelen dalgayı engelleyecek bir sistem. Ormancılıkta çok önemli bir yoldur bu. Zaman zaman kullandığımız bir tekniktir. Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarında kullanıldı. Hatta termik santralle ilgili risklerin azaltılması konusunda düşünüldü ama riskli olduğu için bundan vazgeçildi. Denizin dalgasının kıyıya vurması ve geriye gitmesi gibi düşünebilirsin. Rüzgar ve topografya çok önemli. Tüm şartların oluşması lazım ki karşı ateşi yapabilesiniz. Tüm yangınların kontrolünde de önemli bir avantaj sağlar.

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