Bir yanda yangın bir yanda katliam

Muğla'da adeta cehennemi yaşatan orman yangınlarıyla mücadelede devlet ve millet tek yürek oldu. Ancak her defasında çevrecilikten dem vuran CHP'li belediyeler yine ağaç katliamı yaptı. Muğla'nın CHP'li Menteşe Belediyesi tarafından yol genişletme çalışması için boyları 10 metreyi geçen çam ağaçları kökünden kesildi.



40 YILLIK AĞAÇLAR GİTTİ

BU katliama halk, "Bu vahşet ne için, biz yol değil ağaç istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler. Ayrıca yine CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, ağaçların kesilmemesi ve başka bir alana taşınması amacıyla alınan 'Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi' ise sadece sözde kaldı. Büyükşehir Belediyesi'nin iş makinesi garajında bekleyen dönerli tip ağaç sökme dikme makinesinin güncel piyasa fiyatı ise yaklaşık 1 milyon Lira.





Ağaçların kesilmeden başka bir alana taşınması amacıyla CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon TL'ye alınan makine ile ağaçlar kurtarılmak yerine kesildi.



BU VAHŞETİ AKIL ALMIYOR n MUĞLA'NIN

Menteşe ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, İmar Kanunu gereği yol genişletme çalışmaları için en küçüğü 40 yıllık olan çam ağaçları kökünden kesildi. Kesilen ağaçlar apar topar belediyeye ait kamyonlara yüklenerek götürüldü. Ağaçların kesilmesine üzülen vatandaşlar "Muğla'nın tüm ağaçları yanarken, nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar. Akıl alır gibi değil" diye konuştular.



■ FERDİ YAVUZ