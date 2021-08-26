Ünlülerin dekoratörüne Bodrum’da hırsızlık şoku

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki bir otele tatil için gelen ünlülerin dekoratörü Benan Kocadereli hırsızlık şoku yaşadı. Kocadereli, konakladığı otelin odasından 80 bin dolar (670 bin TL) değerindeki saatinin çalındığını belirterek, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

UÇAĞA BİNEMEDEN YAKALANDI

Jandarma, otelde çalışan ve aynı gün işten ayrıldığı tespit edilen E.K. isimli şüpheliyi takibe aldı. Kayıp saat, Milas-Bodrum Havalimanı'nda uçağa binmeden önce yakalanan E.K'nın üzerinden çıktı. Ekipler E.K'yı gözaltına alırken çalınan saat Benan Kocadereli'ye teslim edildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. Benan Kocadereli altın saatinin kısa bir süre içinde bulunmasından dolayı Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

■ FERDİ YAVUZ