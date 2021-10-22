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Haberler Muğla Marmaris'te telefonda 5 milyonluk ziynet eşyası dolandırıcılığına 4 gözaltı

Marmaris'te telefonda 5 milyonluk ziynet eşyası dolandırıcılığına 4 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde her ikisi de 81 yaşında olan İ.C. ve F.K.K. adlı kadınları telefonla arayıp kendilerine polis olarak tanıtarak, 'Adlarınız terör örgütü soruşturmasına karıştı" deyip yaklaşık 5 milyon liralık ziynet eşyasını dolandıran 4 şüpheli Adana'da yakalandı. Şüpheliler arasında daha önce Prof. Dr. Canan Karatay'ı da telefonla dolandırdığı belirtilen M.K.'nin de bulunduğu belirtildi.

Marmaris’te telefonda 5 milyonluk ziynet eşyası dolandırıcılığına 4 gözaltı
DHA

22.10.2021, 13:30

Marmaris'te İ.C. ve F.K.K. isimli kadınları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, 'Adlarınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' diyerek evde arama yapacaklarını söyledi. Dolandırıcılar, ziynet eşyalarına el koyup, inceledikten sonra iade edeceklerini ifade etti.



Telefon görüşmesinin ardından İ.C. ve F.K.K.'nin evlerine giden 2 şüpheli, yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alarak ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan kadınlar, polise gidip, şikayetçi oldu.



Muğla İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Adana'da oldukları belirlendi. Kaldıkları adreslerde gözaltına alınan şüphelilerden daha önce Prof. Dr. Canan Karatay'ı da telefonla dolandırdığı öğrenilen M.K. ile A.Ç., H.D., ile İ.A., işlemleri için Muğla'ya getirildi. Altınlar bulunamazken, polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.

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