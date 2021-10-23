Karatay’ı dolandıran çete çökertildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp iki kişinin ziynet eşyalarını alarak dolandıran 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Telefondaki dolandırıcılar terör operasyonunda kendisinin ve yakınlarının isimlerini geçtiğini belirterek kendilerine yardımcı olmalarını istediler. Şüphelilerin taleplerini kabul eden İ.C. evinde bulunan altınları kendisini dolandırmak isteyen kişilere vermeyi kabul etti.



SEYYAR SATICI KILIĞINDA

İ.C'nin bu sözü üzerine dolandırıcılar ile bağlantısı bulunan 2 kişi Adana'dan Muğla'ya geldi. Şüphelilerin Muğla'ya gelişlerinde kendilerini seyyar satıcı olarak kamufle ettikleri, Marmaris'e geldikten sonra yaşlı adamın evine giderek evde bulunan yaklaşık 9,5 kiloluk altını alarak Muğla'dan ayrıldıkları öğrenildi. Olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra İ.C'nin oğlunun babasına altınları sorduğunda 'Altınları polise incelenmesi için verdim' demesiyle yaşlı adamın dolandırıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine yaşlı adam ve yakınları durumu polise bildirdi.



GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İhbar üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara başladı. 80 yaşındaki İ.C'den şüphelilerin eşkallerini alan ekipler, yaşlı adamın evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonunda yaşlı adamdan altınları almaya gelen kişilerin A.Ç. ve H.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Adana'dan geldikleri altınları teslim aldıktan sonra tekrar aynı ile geri döndükleri tespit edildi.



BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından iki şüpheli Adana'da polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bu 2 kişiyle bağlantısı olan Mehmet K. ve İ.A. da Marmaris'teki bir başka dolandırıcılık olayında yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şüphelilerden Mehmet K'nın, 2013 yılında Prof. Dr. Canan Kartay'ı 50 bin dolar ve 10 bin TL dolandıran şüpheliler arasında olduğu öğrenildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 4 şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.



POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

POLİS ekipleri şüphelileri tespit ettiği sırada gözaltına alınan A.Ç. ve H.B. ile bağlantısı bulunan 2 kişinin de Marmaris'te yaşlı bir kadını aynı yöntemlerle dolandırmak üzere olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Marmaris'te bir yaşlı kadından 300 bin liralık ziynet eşyasını almak üzere olan Mehmet K. ve İ.A, polis tarafından suçüstü yakalandı.

FERDİ YAVUZ