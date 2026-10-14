SON DAKİKA: İzmir'de yangın süsü verilen dehşet! Ebru Serep'ten acı haber...

'KISKANÇLIK' NEDENİYLE BİRÇOK KEZ TARTIŞMIŞLAR'

Akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin alıp evi ateşe verdiği öne sürülen Karabina, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Abdullah Karabina'nın sorgusunda başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle birçok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.