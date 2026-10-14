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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'de yangın süsü verilen dehşet! Ebru Serep'ten acı haber...

SON DAKİKA: İzmir'de yangın süsü verilen dehşet! Ebru Serep'ten acı haber...

Son dakika İzmir haberleri... Seferihisar’da bir haftadır yaşam savaşı veren Ebru Serep’ten acı haber geldi! Alevlerin arasından canını kurtaramayan kadının ardından tutuklanan eski sevgilinin ifadesindeki detaylar ise kan dondurdu...

DHA

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Son dakika İzmir haberleri... Olay, 6 Ekim günü Hıdırlık Mahallesi 59 Sokak'ta meydana geldi. Ebru Serep, evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılan Serep, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serep, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serep'in yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi Gümüldür İtfaiyesi personeli Abdullah Karabina'yı gözaltına aldı.

'KISKANÇLIK' NEDENİYLE BİRÇOK KEZ TARTIŞMIŞLAR'

Akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin alıp evi ateşe verdiği öne sürülen Karabina, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Abdullah Karabina'nın sorgusunda başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle birçok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

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