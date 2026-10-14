Haberler İzmir Karşıyaka'da çöp dağları vatandaşı çıldırttı! İzmir’in gözde ilçesinde isyan: ‘Tertemiz Karşıyaka’ hayali çöpe mi gitti? Karşıyaka'da çöp dağları vatandaşı çıldırttı! İzmir’in gözde ilçesinde isyan: ‘Tertemiz Karşıyaka’ hayali çöpe mi gitti? İzmir’in Karşıyaka ilçesinde günlerdir toplanmadığı belirtilen çöpler sokaklarda yığınlar oluşturdu. Taşan konteynerler, kötü koku ve sineklerden şikayet eden vatandaşlar duruma isyan ederken, bir mahalle sakininin çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemesi dikkat çekti. Görüntüler görenlerin midesini bulandırırken belediyenin filoya 17 yeni çöp kamyonu katmasına rağmen bu sahnelerin yaşanmasının sebebi merak konusu oldu. İHA









Karşıyaka'da yaklaşık bir haftadır çöp toplama hizmetinin aksamasıyla birlikte mahallelerde çöp dağları meydana geldi. Belediyenin filoya 17 yeni çöp kamyonu katmasına rağmen yaşanan aksaklık, geçtiğimiz yıl gerçekleşen benzer krizleri akıllara getirdi. Yaşanan kirliliğe tepki gösteren ilçe sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini talep ederken, görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku ve sinekler de vatandaşı çileden çıkarttı. Nergis Mahallesi'nde oturan yaşlı bir vatandaş ise kaldırımdaki bazı çöpleri temizleyerek kenara koydu.





İLÇE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Nergis Mahallesi'nde kaldırımdaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan 50 yıllık mahalle sakini, belediyenin temizlik hizmetlerindeki yetersizliğinden şikayet ederek, "50 senedir buradayım, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Belediye arabası geliyor, üzeri otomatik kapalı. Şoför duruyor, araç yanaşıyor ama yanındaki görevli inip dışarıdaki poşetleri araca atmıyor. Temizliğe gelmişsin, bunu yapman lazım. Çöpleri toplamaktan ben bıktım. Camları, molozları kenara koymuşlar, kimse alıp düzeltmiyor. Sinek çok oluyor, koku yapıyor, görüntü zaten hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.