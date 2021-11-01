Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı!

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin davasının 7'nci duruşması görülmeye başladı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin, sanık ve tanık avukatları katıldı.



Duruşmada, tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan hazır tanık Doğukan Uzakgiden de bulundu. Duruşma, Doğukan Uzakgiden'in, katil zanlısı Avcı'nın emniyetteki ifadesinde müdafiliğini yaptığı gözetilerek tanık olarak dinlenmesiyle başladı.





Uzakgiden'e, tutuksuz yargılanan katil zanlısı Avcı'nın babası Selim Avcı, ve annesi Ayten Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın üzerine atılı suçlar nedeniyle tanıklık yapıp yapmayacağı soruldu. Uzakgiden, meslek sırrı kapsamında olduğu için tanıklık yapmayacağını bildirdi. Gültekin ailesinin avukatları buna itiraz etti.



Pınar Gültekin'in telefonunun incelenmesi için ABD'den gelen müzekkere tercümesi yapıldı. Önce Muğla Siber Suçlar Daire Başkanlığı sonra Ankara Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından şifreli dosyalara dair tutanaklar gönderildiği belirtildi. Katılan vekili Gültekin'in telefonu için tekrar müzekkere yazılmaması gerektiğini belirterek Adli Tıp Raporunun yeterli olduğunu kaydetti.



Adli Tıp tutanağına göre, saç ve deri altı örnekleri alınarak yapılan analiz sonucu raporun ayrı ayrı değerlendirilmesine ve sonuç için müzekkere yazıldığı, henüz cevap verilmediği görüldü.



KORKTUM KİMSEYE ANLATMADIM

Diğer sanık Mertcan Avcı'nın ifadelerinde olay yeriyle ilgili bir şey anlatmaması soruldu. Annesi ve babasına anlatmadığı olağan bir durum mu diye soruldu. Mertcan Avcı, korktuğu için anlatmadığını annesi ve babasını da zan altında bırakmak istemediğini kaydetti.

PSİKOLOJİM BOZUK HATIRLAMIYORUM

Katil zanlısı sanık Avcı'ya, olayın yaşandığı eve cinayetten önce neden gittiği soruldu. Avcı, bağ evine sık sık gittiğini olağan bir durum olduğunu söyledi. Avcı, söz konusu konuyla ilgili diğer sorulara 'şu an psikolojim bozuk olduğu için hatırlamıyorum' diye cevap verdi.





BURADA PINAR'IN ÖZEL HAYATI YARGILANIYOR BİZ 11 AY BEKLEDİK

Gültekin ailesi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Pınar'ın telefon kayıtları için tekrar ABD'ye müzekkere yazılmasını istemediklerini belirtti. Koçoğlu, "ABD'den gelen dosya, Muğla'da ve Ankara'da incelendi çözülemedi. Burada Pınar'ın telefonunda cinayetten 2 sene öncesine kadar veriler istenmesi nedeniyle bunu istemiyoruz. Bunların cinayetle bir ilgili alakası yok. Burada Pınar'ın özel hayatı yargılandığı için ve canlıyken yakıldığı sabit olduğu için tekrar müzekkere yazılmasını istemiyoruz. Bir 11 buçuk ay daha mı bekleyeceğiz" dedi.



ŞİFRE DOSYADA VAR AMA AÇILMIYOR

ABD'den gelen dosyada Pınar'ın telefonun şifrelerinin var olduğu halde Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin çalışması sonu açıklamadığını ifade eden Koçoğlu, "Tekrar müzekkere yazılırsa bi bu kadar daha bekleyeceğiz. Gelen dosyada şifre yazıyor fakat hala açılmıyor. Bu dosyaların açılmayacağı sabittir. Siber suçlardan gelen yazıda ABD diyor ki dosyada şifre var. Şifre varken hala dosya açılmıyor" diye konuştu.



TEKRAR MÜZEKKERE YAZILMASINI TALEP ETTİ

Sanık avukatı, maddi gerçeğin ortaya çıkarıl aşı için WhatsApp görüşmeleri de dahil olmak üzere şifrelerin istenmesi için tekrar müzekkere yazılmasını talep etti.



BENİ TEHDİT ETTİ

Avcı, "Bu raporla ilgili sonucu kanım etmiyorum. ABD'ye yazılan yazının beklenmesini talep ediyorum. Beni tehdit ettiğine dair şeyle bulunuyor her şey ortada. Diğer tanıkların söylediklerinde beni tehdit ettiği aşikar. Böyle bir şey yaptığım için pişmanım. Bunlar mani değil, bahane değil. Ailemin yargılanmasını da istemiyorum" dedi.

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