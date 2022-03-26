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Haberler Muğla Kadın sürücüye trafik magandasından saldırı

Kadın sürücüye trafik magandasından saldırı

26.3.2022

Kadın sürücüye trafik magandasından saldırı

BODRUM'DA bir trafik magandası, önüne kestiği kadın sürücüyü oğlunun yanında hakaret ederek darp etti. Yalıkavak'ta meydana gelen olayda, Sezin Tekinkaya (43), kavşakta araç yoğunluğu nedeniyle durdu. Arkasından gelen M.E.Y. adlı sürücü, evli ve 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya'ya korna çalarak tepki gösterdi. Tekinkaya'nın aracında bulunan 18 yaşındaki oğlu da, eliyle öndeki araç trafiğini gösterip "Neden kornaya basıyorsun?" diye tepki gösterdi. Tekinkaya'nın otomobilini takip eden M.E.Y, aracın önünü kesip "Mal karı" diye hakaret etti ve boğazını sıkarak yere çarptı. Darp raporu alan Tekinkaya şikayetçi olurken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra kaçan M.E.Y. ile ilgili soruşturma başlattı.

■ ADEM ÜLKER

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