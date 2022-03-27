Abramoviç’in yatları sessizliğe gömüldü

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerine demirleyen Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait ultra lüks yatları MY Solaris ve Eclipse sessizliğe gömüldü. Bodrum'da demirli olan MY Solaris'te bulunan personelin dışarı adım atmasına daha izin verilmiyor.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

140 metrelik ultra lüks yatta tüm perde ve kepenkler indirilirken, yata bir ay yetecek kadar gıda takviyesi yapıldı. Marmaris'te demirli olan Eclipse ilgi çekmeye devam ederken, dev yatı görmek için yanından geçmeye çalışan tekneler ise siren çalınarak uyarılıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesine üç gün önce gelen ve Ukraynalıların protestosu ile karşılayan Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait 140 metrelik ultra lüks yata öğle saatlerinde 5 minibüs dolusu sebze, meyve ve kuru gıda takviyesi yapıldı.

5 katlı yatın tüm perde ve kepenkleri kapatılırken, önceki gün yat üzerinde temizlik yaparken Bodrum'u izleyen personel de görünmez oldu. Yatın ne kadar süre Bodrum'da kalacağı henüz bilinmiyor.

DRONE ÖNLEYİCİ VE PANİK ODASI

Roman Abramovich'in Almanya'da bir tersanede, Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir alanda inşa edilen 430 milyon sterlin değerindeki 140 metrelik süper yatı MY Solaris özel helikopter pistine sahip. Açık hava sineması ve sekiz güverteye sahip yatta, jet-ski filosundan denizaltına kadar her şey düşünülmüş. Yatta güvenlik için drone önleyici ve panik odası bile bulunuyor.

FÜZE SAVAR SİSTEMİ VAR

Abramoviç'in 163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.2 milyar dolarlık yatı Eclipse'nin çevresinde Sahil Güvenlik ekipleri botla tur atarken, dev yatı görmek için yanından geçmeye çalışan tekneler ise siren çalınarak uyarılıyor. Hiçbir limana sığmayan mega yat Eclipse'nin füze savar sistemi var. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA merkezi, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmı tamamen zırhlı kaplama ve camların tamamının kurşun geçirmez.

■ FERDİ YAVUZ