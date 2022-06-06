1770 numaralı mezardaki milyoner! Fethiye’de filmlere konu olacak vurgun

"Fethiye'de yaptığımız araştırmalara göre, Mustafa Ş.'nin son dönemlerde mal varlığı artmış. Mustafa Ş.'nin yanına gittiğimizde son derece telaşlı ve panik haldeydi. Mustafa Ş. bize, 'Erdal ağabeyin akrabalarının olduğunu bilmiyordum. Kendisini 15 yıldır tanıyorum. Bana arsasını satacağını söyledi. Ben Covid-19 olduğum dönem yanına birkaç kez gittim. Ankara'da bodrum katta bir evde yaşıyordu. Ev çok kötü olduğu için bir üst kata taşıdım. Hayatını kaybettiğini duyunca özel bir cenaze aracılığıyla Fethiye'ye getirdik. Fethiye Kimsesizler Mezarlığı 1770 nolu mezara defnettik" dedi.



Biz yakınları olarak Erdal Yenisoy'a Covid virüsünün sanıklar tarafından bilinçli bulaştırılarak ya da bulaştırılmasa da Covid olmasına rağmen tedavi ettirilmeden ölmesinin sağlanmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütün çökertilmesini istiyoruz"