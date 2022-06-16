Nereden baksan skandal çıkıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin 2 asırlık tarihi Çeşme Camisi'nde tepkilere sebep olan restorasyon çalışmalarının yankıları sürerken, skandalın bir başka boyutu daha ortaya çıktı. Yeni Asır'ın haberinin ardından Türkiye genelinde ve sosyal medyada geniş yankı bulan olayda Büyükşehir Belediyesi'ne tepki yağdı. Ancak rezaletin sadece camiyle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.



Restorasyon faciasına kurban giden caminin arkasındaki mezarların kaderine terk edildiği görüldü.



HİÇBİRİNE SAHİP ÇIKMAMIŞLAR

Sosyal medyada paylaşılan karelerde caminin yapılan facia restorasyon çalışmasıyla tarihi dokusunun kaybolarak tam bir ucubeye dönüştüğü görüldü. Olay yerine giden muhabirimiz Vural Efecik ise caminin arka tarafında yeni bir skandalı daha ortaya çıkardı. Tarihi caminin haziresinde bulunan yüzlerce Osmanlı mezarının caminin ön tarafına bakan kısımdaki bazılarının aslına uygun olarak restore edilmediği görülürken, cami etrafına dağılmış olan Osmanlı döneminden kalma tarihi mezarların ise kırılmış ve bakımsızlığa terk edilmiş halde bırakıldığı ortaya çıktı. Camideki tarih katliamının ardından şimdi de Osmanlı döneminden kalan mezarların içler acısı hali görenlerin içini sızlattı. Hiç temizlenmeyen yüzlerce mezarın otların arasında kaybolduğu ve çoğunun kırılmış dökülmüş ve birbirine karışmış halde olduğu görüldü. CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün'ün tarihe ne kadar çok değer verdiği ve bu yerleri nasıl aslına uygun restore ettiği de bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

BAŞKAN GÜRÜN NE DİYECEK?

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, tarihi camideki restorasyon faciasının ardından yaptığı açıklamada çalışmaları savunmuştu. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Gürün, "Cami aslına uygun, özgün dokusuna zarar verilmeden arkadaşlar tarafından titiz bir çalışmayla yapılmıştır. Hiçbir şekilde katliam yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri de tepki çeken Gürün'ün yeni skandal sonrası nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu oldu.

VURAL EFECİK