Haberler Muğla Muğla'da hayran bırakan manzara! En ince ayrıntısına kadar görüntülendi

Muğla'da hayran bırakan manzara! En ince ayrıntısına kadar görüntülendi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde özel bir çalışma ile çekimleri yapılan dolunayın görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı. Dolunayın en büyük ve en güzel halinin kaydedildiği görüntüler, sabah ezanı ile birleşince ortaya farklı bir güzellik çıktı.