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Haberler Muğla Muğla'da hayran bırakan manzara! En ince ayrıntısına kadar görüntülendi

Muğla'da hayran bırakan manzara! En ince ayrıntısına kadar görüntülendi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde özel bir çalışma ile çekimleri yapılan dolunayın görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı. Dolunayın en büyük ve en güzel halinin kaydedildiği görüntüler, sabah ezanı ile birleşince ortaya farklı bir güzellik çıktı.

İHA

19.06.2022, 14:26

Fotoğraf sanatçısı ve doğasever Taner Genel, tarafından uzun süren çalışmalar sonucu dolunay en ince ayrıntılarına kadar görüntülendi.

Muğla’da hayran bırakan manzara! En ince ayrıntısına kadar görüntülendi

Gece yarısı başlayıp, sabaha karşı 04.35'e kadar devam eden çekimlerde dolunayın görüntüsü böyle kaydedildi.

Muğla’da hayran bırakan manzara! En ince ayrıntısına kadar görüntülendi

Dolunayın en büyük ve en güzel halinin kaydedildiği görüntüler, sabah ezanı ile birleşince ortaya farklı bir güzellik çıktı.

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