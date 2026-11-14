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Haberler Ekonomi ALTIN DÜŞTÜ MÜ? MİLYONLARIN GÖZÜ BU HABERDE | 14 KASIM CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN DÜŞTÜ MÜ? MİLYONLARIN GÖZÜ BU HABERDE | 14 KASIM CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

14 Kasım 2026 Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güçlü dolar ve FED'in faiz artırımı beklentisiyle sert düşüş yaşayan altın piyasasında tepki alımlarıyla toparlanma başladı. Gram altın 6.289 TL seviyelerinde işlem görürken gözler gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarına çevrildi. İşte 14 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın piyasasında yaşanan sert dalgalanma, 14 Kasım Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. Haftalık kaybı yüzde 4'ü aşan altın fiyatlarında tepki alımlarıyla birlikte yeniden yükseliş hareketi görülürken gram altın 6 bin 289 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, hafta sonunda gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son rakamlar...

CANLI ALTIN FİYATLARI 14 KASIM 2026

ONS ALTIN FİYATI 14 KASIM 2026

Alış 3.877,55 Dolar

Satış: 3.878,15 Dolar

GRAM ALTIN FİYATI 14 KASIM 2026

Alış: 6.284,86

Satış: 6.371,84

ÇEYREK ALTIN FİYATI 14 KASIM 2026

Alış: 10.275,00

Satış: 10.370,00

CUMHURİYET ALTINI 14 KASIM 2026

Alış: 42.101,00 TL

Satış: 42.473,00 TL

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