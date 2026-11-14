ALTIN DÜŞTÜ MÜ? MİLYONLARIN GÖZÜ BU HABERDE | 14 KASIM CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında yaşanan sert dalgalanma, 14 Kasım Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. Haftalık kaybı yüzde 4'ü aşan altın fiyatlarında tepki alımlarıyla birlikte yeniden yükseliş hareketi görülürken gram altın 6 bin 289 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki, hafta sonunda gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatlarında son rakamlar...
CANLI ALTIN FİYATLARI 14 KASIM 2026
ONS ALTIN FİYATI 14 KASIM 2026
Alış 3.877,55 Dolar
Satış: 3.878,15 Dolar
GRAM ALTIN FİYATI 14 KASIM 2026
Alış: 6.284,86
Satış: 6.371,84
ÇEYREK ALTIN FİYATI 14 KASIM 2026
Alış: 10.275,00
Satış: 10.370,00