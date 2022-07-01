Mavi ile yeşilin buluştuğu tarih ile doğanın kaynaştığı şehir

TARİHİ ve doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli kentlerinden biri olan Muğla, medeniyetlerin buluştuğu bir beşik adeta... İki uluslararası havalimanı, 9 deniz hudut kapısına sahip olan Muğla, nitelikli konaklama tesisleri, turizm çeşitliliği, tertemiz havası ve koyları, şehrin dokusuna sinmiş lezzetli mutfağı ve keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok güzellikleri ile her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turistin akın ettiği bir lokasyon. Aynı zamanda günümüz turist beklentilerini karşılatabilecek olağanüstü çeşitlilikte seyahat fırsatları sunan bir dünya markasıdır.

MERMER VE DOĞALTAŞ ZENGİNİ

MUĞLA bir turizm kenti olmasının yanı sıra, ılıman iklim yapısı ve tarımsal üretime elverişli oluşuyla aynı zamanda bir tarım kenti durumundadır. İlin sahip olduğu mermer ve doğal taş rezervlerinin yanı sıra, kömür ve diğer yeraltı maden zenginlikleriyle de bir madencilik kenti özelliğini taşır. Alternatif turizm çeşitliliği ile ön plana çıkan Muğla, sağlık turizminden kültür turizmine, spor turizminden eko turizme kadar pek çok alanda sunduğu imkanlarla beklentileri fazlasıyla karşılamaktadır. Binlerce yıllık tarihi eserleri ve eşsiz doğal güzellikleri sunan turizm kenti Muğla 1 milyonu aşan nüfusu, dinamik kent yaşantısı, dünyanın dört bir yanına açılan 2 uluslararası havalimanı, 9 deniz hudut kapısı ve gelişmiş karayolu ağı, tarihi ve kültürel değerleriyle ülkemiz turizminde söz sahibi.

MUHTEŞEM ANTİK KENTLER

195 antik kent ve pek çok tescilli yapı bulunan Muğla'da yılın büyük bölümünde sürdürülen arkeolojik kazılarla kültür turizmine büyük katkı sağlanmaktadır. Yatağan'da bulunan Gladyatörlerin ve ölümsüz aşkların şehri Stratonikeia antik kenti, görkemli kaya mezarları ile ünlü Kaunos antik kenti, antik Likya uygarlığının dini merkezi ve UNESCO Dünya Mirası Kesin Listesi'nde yer alan Letoon antik kenti, Milas'ın zirvesinde muhteşem görünümünün yanında tarihi derinliğe sahip ve Menteşeoğullarına başkentlik yapmış Beçin Kalesi, ülkemizin ilk ve tek su altı arkeoloji müzesi olan Bodrum Kalesi, Anadolu'da en iyi korunmuş tapınaklardan biri olan Milas'ta bulunan Zeus Tapınağı (Euromos), Şifa tanrıçası olarak bilinen Hemithea'nın yaşadığı Marmaris'te Castabus (Kastabos) antik kenti, tıbbın babası olarak anılan İyon Hekimi Hipokrat'ın eğitim aldığı dünyanın ilk tıp okulunun bulunduğu Datça Knidos Antik kenti ve daha pek çok tarihi yapı kültür turizmi kapsamında Muğla'nın önemli değerleridir.

ÜLKEMİZDE ÖNCÜ

TURİZM açısından önem arz eden deniz, dağ, akarsu, kanyon, mağara, yayla, foto safari, bisiklet, trekking, kamp- karavan, yaban hayatı, fauna ve flora, ekstrem sporlar gibi eko turizm türleri günümüzde hızla yaygınlaşarak ön plana çıkmıştır. Muğla'nın sahip olduğu coğrafi konumu, 1484 km kıyı uzunluğu, yemyeşil ormanları, doğası, sulak alanları ve saymakla bitmeyecek daha pek çok özellikleriyle alternatif turizm çeşitliliğinde ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Doğa turizmi, spor turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi ve diğer alternatif turizm temalarında şimdiye kadar hayata geçirilen projelerle birlikte Muğla'da alternatif turizm alanında önemli düzeyde altyapı oluşturulmuştur. Böylece ilimizde doğal, tarihi, kültürel kaynakların korunması ve yenilenmesi, ekolojik dengenin, biyolojik çeşitliliğin zarar görmemesi ve gelecek nesillere aktarılan sürdürülebilir bir turizm anlayışı benimsenmiştir.

ALTERNATİF TURİZM

Caretta Caretta kaplumbağalarının yuvası aynı zamanda dünyada doğallığını koruyan ikinci plaj olma özelliğine sahip İztuzu Plajı, dünyada sadece Amerika'da ve Köyceğiz Bölgesinde bulunan sığla ormanları, Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası olarak bilinen, National Geographic tarafından 2021 yılında gezilebilecek en iyi 35 yerin arasında yer almayı başaran tarihi Karya Yolu, kamp ve doğa turizminin en iyi adreslerinden biri olarak gösterilen dik kayalıkların arasına gizlenmiş Kelebekler Vadisi, 500 yıldır gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı Çomakdağ Köyü ve doğa ile tarihin kaynaşarak etkileyici bir atmosfer yarattığı Bafa Gölü (Herakleia-Latmos) Muğla'nın alternatif turizm çeşitliliğinde sahip olduğu potansiyeli yansıtmaktadır.

ÖNEMLİ YATIRIM

TÜRKİYE'NİN 33. Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesi olan OSB ile yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanması, üretimde verimlilik ve karlılık sağlanması, ortak altyapı hizmetlerinden faydalanılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve markalaşma ile kalite standartlarının yükseltilmesi, ortak arıtma tesisleriyle çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla kurulacak olan Süt ihtisas OSB Muğla'da hayvancılığı destekleyerek devamlılığını sağlayacak önemli bir yatırımdır. Tarımda çevre dostu proje olarak il genelinde hayata geçirilen Zirai Ambalaj Atıklarının Bertarafı Projesi ile bitki koruma ürünü ambalaj atıkları ile gübre ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden toplanması ve imha edilmesi amaçlanmış, bu atıkların tarım alanlarına ve yer altı sularına vereceği zararın önüne geçilmiştir.

ZENGİN ÜRÜN YELPAZESİ

Tarıma elverişli toprakları, zengin su kaynakları ve ılıman iklimi sayesinde Muğla zengin bir ürün yelpazesine sahiptir. Muğla'da hemen hemen bütün meyve ve sebzeler yetişmektedir. Dünyaca ünlü çam balından, zeytinyağına, narenciyesine ve tıbbi aromatik bitkilere kadar katma değeri yüksek ürün elde etmek mümkündür. Arıcılıkta özellikle çam balı üretiminde Muğla ülkemizin önde gelen illerinden biridir. Ülkemizdeki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini tek başına karşılamaktadır. Muğla'nın sahip olduğu arıcılık potansiyelinin api turizm kapsamında değerlendirilerek kırsal kalkınmanın ve arıcılığın geliştirilmesinin hedeflendiği Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri Ar-Ge İnovasyon ve İşleme Merkezi projesi hayata geçirilmiştir. Proje ile arıcılıkta lider konumda olan Muğla'nın yenilikçi üretim metotlarıyla katma değeri ve ihracat potansiyeli yüksek Apiterapi ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılması yoluyla; ulusal gelirin artırılması, ar-ge kapasitesinin geliştirilmesi ve projenin kırsal kalkınma ölçeğinde rol model olması hedeflenmiştir.

TARIMDA ÖNCÜ

MUĞLA tarım ve hayvancılığına yön verecek diğer önemli projelerden biri de Seydikemer Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesidir. Kuruluş aşamaları tamamlanan yönetim kurulu ve denetim kurulu oluşturulan organize sanayi bölgesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazanmıştır. Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Seydikemer ilçesinde 1.150 dekar alan içinde yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvan kapasiteli ahırların yerleşeceği hayvancılık parselleri ile süt işleme tesisi, yem fabrikası, hayvan hastanesi, Ar-Ge merkezi ve biyogaz tesisi gibi sanayi tesislerinin yerleşeceği sanayi parsellerinden oluşacak şekilde planlanmıştır.

OSMAN AKÇA