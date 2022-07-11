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Haberler Muğla Bodrum'da sürat teknesi faciası! İş insanı ve eşi hayatını kaybetti

Bodrum'da sürat teknesi faciası! İş insanı ve eşi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ankaralı iş insanı Ünal Pala(52) ve eşi Evrim Pala(47)'nın sürat teknesi kayalıklara çarptı. Korkunç kaza sonucu iş insanı ve eşi hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızları ise yaralandı.

DHA

11.07.2022, 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022, 09:14

Bodrum’da sürat teknesi faciası! İş insanı ve eşi hayatını kaybetti

Olay, saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde meydana geldi. Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı ve içerisinde eşi Evrim Pala ile çocukları Mina'nın olduğu sürat teknesi Kaynar açıklarında kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralan Mina ise ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Mina'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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