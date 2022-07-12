Sürat teknesiyle ölüm yolculuğu

İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olanı Ankaralı iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı, içinde eşi Evrim Pala ve çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı. Ünlü iş insanı Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala (47) olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Denize düşen kızları Mina ise yaralı olarak kurtarıldı.





KAYALIKLARA ÇARPTILAR

Olay, saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkii oteller bölgesinde meydana geldi. Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala eşi Evrim Pala ve 12 yaşındaki kızı Mina ile birlikte sürat teknesiyle Torba koyunda bulunan yatlarına dönerken kıyıdan 150 metre açıkta bulunan kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknedeki Pala çifti fırlayarak kayalıklara çarparken, küçük kızları ise denize düştü. Kıyıya doğru 150 metre yüzen 12 yaşındaki Mina Pala yardıma gelenler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. SAĞLIK ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada yaralanan Mina ise ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan Ünal - Evrim Pala çiftinin cenazeleri otopsinin ardından uçakla defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.





■ ADEM ÜLKER

Bodrum'daki feci tekne kazasında anne babasını kaybetmişti! 12 yaşındaki Mina bu yöntemle kurtulmuş