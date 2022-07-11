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Haberler Muğla Bodrum'daki feci tekne kazasında anne babasını kaybetmişti! 12 yaşındaki Mina bu yöntemle kurtulmuş

Bodrum'daki feci tekne kazasında anne babasını kaybetmişti! 12 yaşındaki Mina bu yöntemle kurtulmuş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatlarını kaybetmişti. Çiftin 12 yaşındaki kızları Mina ise kazadan yaralı olarak kurtulmuştu. Babası ve annesinin hayatını kaybettiği kazadan Mina'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.

DHA

11.07.2022, 14:45

Bodrum’daki feci tekne kazasında anne babasını kaybetmişti! 12 yaşındaki Mina bu yöntemle kurtulmuş

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkinde oteller bölgesinde meydana geldi. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olanı Ankaralı iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı, içinde eşi Evrim Pala ve çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazada yaralanan Mina Pala ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cansız bedenleri ise Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLECEK
Kazanın Pala çiftinin kızları Mina ile sürat teknesiyle açıkta demirli olan yatlarına dönerken meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan Ünal - Evrim Pala çiftinin cenazelerinin bugün uçakla defnedilmek üzere Ankara'ya gönderileceği bildirildi.

Bodrum'da sürat teknesi faciası! İş insanı ve eşi hayatını kaybetti

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