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Haberler Muğla Yürüyüşe gittiği dağda mahsur kaldı

Yürüyüşe gittiği dağda mahsur kaldı

19.7.2022

Yürüyüşe gittiği dağda mahsur kaldı
MUĞLA'NIN Datça ilçesinde, yürüyüşe çıktığı dağda mahsur kalan Recep Sinan Kanışkan (65), jandarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) tarafından 5 saat sonra kurtarıldı. Datça'nın kırsal Emecik Mahallesi'nde, dağ yürüyüşüne çıkan Recep Sinan Kanışkan, dönüşte yolu bulamayınca kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dağda mahsur kaldığını belirten Kanışkan, yardım talebinde bulundu. 15 kişilik bir ekip arama çalışması başlattı. Bulunduğu yerin konumunu tam olarak ekiplere bildiremeyen Kanışkan, yaklaşık 5 saat sonra İndere mevkisindeki dağlık alanda bitkin halde bulundu. ■ ADEM ÜLKER
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