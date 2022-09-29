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Haberler Muğla Mandıra Filozofu’nun köyü kaçak yapıdan temizleniyor

Mandıra Filozofu’nun köyü kaçak yapıdan temizleniyor

29.9.2022

Mandıra Filozofu’nun köyü kaçak yapıdan temizleniyor

MANDIRA Filozofu filminin çekildiği, Muğla Milas'a bağlı Çökertme köyündeki kaçak yapılar yıkılıyor. Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Çökertme'deki kaçak olduğu tespit edilen tek katlı betonarme yapının yıkım çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün desteğiyle başladı. Yetkililer, sakin ve doğal ortamıyla turistlerin tercih ettiği Çökertme mahallesinde Milas Belediyesi'nin kaçak olduğunu belirlediği yapıların yıkımının süreceğini söyledi.

■ ADEM ÜLKER

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