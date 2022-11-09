Uzman çavuşa iftira atan doktor için 2 iddianame

Muğla Eğitim Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, fakat kamera görüntülerinde darp edilmediği belirlenen Dr. Tahir Tarımer (26) hakkında iddianame hazırlandı. Yaralamadan 1 yıl, iftiradan ise 4 yıla kadar hapis cezası istenen Tarımer'e Aladağ'ın hareket etmediğinin bilirkişi raporları ve kamera görüntülerinde yer aldığı belirtildi. Ayrıca Dr. Tarımer'in, Aladağlı'nın hakkında soruşturma başlatılması ya da idari yaptırım uygulanması için iftira attığı dile getirildi. Ardından FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkan Dr. Tarımer görevden ihraç edilirken, hakkında 10 yıla kadar dava açıldı.

İKİSİNE DE DARP RAPORU

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart gecesi rahatsızlanarak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı.

Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi. Aladağlı operasyonun ardından ifadesi alınması için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından uzman çavuş açığa alındı.

GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Uzman Çavuş Aladağlı da Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Açığa alınan Aladağlı görevine iade edildi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, FETÖ'ye üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer'in Muğla Valiliği'nce 2 ay açığa alınmasına karar verilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı da kendisini memurluktan ihraç etti. FETÖ'cü olduğu belirlenen Tarımer hakkında 21 Temmuz'da bu suçtan iddianame hazırlandı. 10 yıla kadar hapsi istenilen doktorun örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanaatine varıldığı, yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza'da devam edildiği iddianamede yer aldı. Uzman Çavuş Aladağlı'ya darp ve iftiradan da hakkında iddianame hazırlandı

ADEM ÜLKER