Bodrum’daki develere turistlerden yoğun ilgi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki Kızılağaç Deve Güreşi Alanı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali, bu yıl 8 Ocak Pazar günü yapılacak. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden çok sayıda devenin güreştirileceği etkinlik öncesi, develer Bodrum'un cadde ve sokaklarında yürüdü. Eski Otogar'dan 20 deve ile başlayan yürüyüş, davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi'nden Bodrum Belediye Meydanı'na ulaştı. Yerli ve yabancı turistler develere yoğun ilgi gösterirken, o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bir süre İskele Meydanı'nda davul zurna eşliğinde bekletilen develerin, daha sonra Neyzen Tevfik Caddesi'nde geçişi sürdürüldü. Develer daha sonra tekrar otogara götürüldü.

OSMAN AKÇA