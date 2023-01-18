Denizde katliam! Muğla’da suçüstü yakalandılar

Gökova Körfezi Akbük açıklarında avlanmanın yasak olduğu kapalı sahada deniz ürünleri avcılığı yapıldığını tespit eden Akdeniz Koruma Derneği, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, avcılığa kapalı ve yasak alanda dip trolü teknesi ile yasa dışı deniz ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen tekneye çıkarak arama yaptı. Aramada, teknenin güvertesinde çok sayıda avlanması yasak ve koruma altındaki vatoz ile köpek balığı türleri tespit edildi. Teknede ayrıca mercan, istavrit ve lokum balığı türlerine de rastlandı. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye ve güvertede bulunan balıklara el koyarak tutanak tuttu.





Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, teknede bulunan balıkları teslim almak için bölgeye hareket etti. Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlanan balıklara el koyacak. Balıkların içinde yakalanması ve satılması yasak olan türler dışında satılması serbest olan türler satılarak, parası emanete bırakılacak; ardından hukuki sonuca göre değerlendirilecek.



Avlanmasının yasak olduğu bölgede yasa dışı avcılık yapıldığı gerekçesi ile tekne sahibine; "1380 sayılı Su Ürünleri Yasası", "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerine muhalefet"ten yüksek miktarda idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.