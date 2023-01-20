Yatağan Belediyesi ‘kırsal mahalle’ davasını kazandı

CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, Yatağan'ın 44 mahallesinden 5'ini "Kırsal Mahalle" statüsüne alınması yönündeki kararına, AK Parti Yatağan Belediyesi karşı çıktı. Yargıya taşınan davada, Yatağan Belediyesi haklı çıktı.

MAHKEME kararı ile Yatağan'ın Turgut, Yeşilbağcılar, Bozüyük, Bozarmut ve Bencik mahalleleri 'Kırsal Mahalle' olarak ilan edildi. AK Parti Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, bu mahallelerdeki vatandaşların tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

YATAĞAN'IN hak ve hukukunu savunmakla mükellef olduklarını belirten Toksöz, "Beş mahallemiz kırsal mahallelerde yer alacak programların hiçbirinden faydalanamayacaktı. Hibe desteğiyle alabilecekleri ürünleri alamayacaklardı. Çiftçilik yapan insanlarımızın hak ve hukukunu savunmakla mükellefiz" dedi.

OSMAN AKÇA