Üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Figen’in ölümü araştırılıyor

Olay, 21 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nin Dağdibi mevkisinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban (43), yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Çoban'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından Figen Çoban'ın eşi Mehmet Çoban (44) ile kayınbiraderi Süleyman Çoban gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 22 Ocak'ta adliyeye sevk edilen Çoban kardeşler, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Figen Çoban'ın cesedi 22 Ocak'ta Yatağan'ın Turgut Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Çoban'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.