Köyceğiz TOKİ’de temel atıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde TOKİ tarafından yapılacak olan projenin inşa çalışmaları başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde, hak sahiplerinin belirlendiği, Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ne yapılacak olan TOKİ konutlarının temeli atılarak, inşaat çalışmalarına geçildi. Proje 2+1 ve 3+1 gibi farklı planlarda hazırlanan 148 bloktan oluşan 574 konut ve 5 adet kapıcı dairesi, 700 metrekare cami, 3375 metrekare iki kat 21 dükkanlı iş merkezi ve yaşam alanlarından oluşuyor.



ADEM ÜLKER

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