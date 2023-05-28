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Haberler Muğla Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler

Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler

Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giderken ülkenin dört bir yanından renkli görüntüler geliyor. Muğla'da akşam düğünü olan bir çift oy kullanmaya gelinlikle ve damatlıkla geldi.

AA

28.05.2023, 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023, 17:31

Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler

Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor. Ayşegül ve Hamza Demirel çifti, akşam saatlerinde yapılacak düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlkokulu'na geldi. Çift, kayıtlı oldukları sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını kullandı. Hamza Demirel, AA muhabirine, mutlu günlerinde vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.



Seçimin düğün günlerine denk gelmesinin kendileri için ayrı bir anı olduğunu anlatan Demirel, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.
Okulda oy kullanmaya gelen vatandaşlar da genç çifti alkışlayarak karşıladı, bazıları da onlarla fotoğraf çektirdi.

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