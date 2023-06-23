Birbirini suçlayan sevgililer müebbete mahkum oldu

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde 24 Nisan 2022'de dere yatağında ölü bulunan 24 yaşındaki Diyarbakırlı Kerim Bozan'ı öldürdükleri iddiası ile tutuklanan İngiliz uyruklu Elizabeth Rose Oleary ile sevgilisi Iraklı Hayder Mahdı Karaeem Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında yine birbirlerini suçladı.

İki sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İlk duruşmada yaşanan arbede nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındı. Irak Uyruklu Hayder Mahdı Karaeem, "Öldürülen Kerim'in ailesinden özür diliyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Cinayet Elizabeth'in baskısıyla gerçekleşi. Benim Kerim'le bir husumetim yok" dedi.

'PİŞMANIM' DEDİLER

Tutuklu sanık İngiliz Uyruklu Elizabeth Rose Oleary, "Kerim'i öldürmek için azmettirmeye hiç niyetim olmadı. Ben tutukluluğumda zaten cezalandırıldım. kabul etmek istemiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanıklar Irak Uyruklu Hayder Mahdı Karaeem ve İngiliz Uyruklu Elizabeth Rose Oleary, tasarlayarak adam öldürme suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken indirim uygulanmadı. Kararın açıklanmasının ardından Jandarmalar arasında duruşma salonunu arka arkaya terk eden sanıklardan Elizabeth Rose Oleary , Hayder Mahdı Karaeem'e saldırıp üzüntüsünü ortaya koydu.