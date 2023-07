Muğla’da turistik beldeler suya hasret

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Bodrum ve Marmaris köylerinin su sorununu çözemiyor. Muğla'nın turistik ilçelerine bağlı bazı köyler, Güneydoğu'nun en ücra köşelerini andırıyor. Marmaris'in bazı köylerinde eşeklerle ve tankerlerle, Bodrum'un bazı köylerine de yine tankerlerle su getiriliyor, çatılara yapılan havuzlara yağmur suyu dolması bekleniyor. Bodrum'da sadece belediyenin değil, özel vidanjörler de yetersiz kaldığından lağım suları sokaklara sızıyor.

KUYULARDAN SU ÇEKİYORLAR

Turizm merkezi Marmaris, nüfus yoğunluğunu kaldıramaz hale gelmişken kronik hale gele su sorunu giderek büyüdü. Marmaris'e yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Taşlıca'da şebekeye yeterli su verilemiyor. Köylüler su ihtiyacını Kırk Kuyular olarak bilinen bölgedeki kuyulardan eşekle taşıyarak ve tankerle su satın alarak gidermeye çalışıyor. Taşlıca'ya komşu olan Söğüt köyünde de son yıllarda benzer sorun yaşanmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından halkın ihtiyacını karşılamak amacıyla tankerlerle su taşımaya başlandı. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların su sıkıntısını çözmek için yerleşim birimlerine tankerlerle su takviyesi yapmaya başladı.

KÖYLÜ ÇARESİZLİK İÇİNDE

Son zamanlarda kaynak suları azaldığı için su ihtiyacının sondaj ile karşılamaya çalışıldığı Söğüt'te, yöre sakinleri yetkililerden yardım istedi. Susuzluktan dolayı ciddi sıkıntı çektiklerini belirten köylüler, temel ihtiyaçlarını bile gideremedi. Su sorununun yıllardır çözülemediğini belirten köylüler, taşımalı suyun yetersiz kaldığını kaydetti. Susuzluk nedeniyle kendi imkanlarıyla yağmur suyu depolamak için plastik tanklar aldı. Köylüler, "Uzun zamandır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Köyümüz susuz. Temel ihtiyaçlarımızı bile gideremiyoruz. Son çare olarak yağmur suyu depolamak için tanklar aldık. İnşallah ihtiyacımızı giderir. Başka çaremiz kalmadı. Yetkililerden, bu sorunun acil çözülmesini istiyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin" dedi.

MAHALLELİ MUSKİ ARACINI REHİN ALDI

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli tatil beldelerinden Bodrum'da da en büyük sorun su. Yıllardır susuzluğa çare bulunamayan Bodrum'da vatandaşlar tankerlerle su satın alıyor, evlerinin yakınına yağmur suyu havuzu yapıyor. İslamhaneleri mahallesi başta olmak üzere birçok mahalle, bir türlü çözülemeyen soruna isyan etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MUSKİ) yetkilileri ise, bölgeye su gönderen 2 pompanın arıza yaptığını ve sorunun kısa sürede çözüleceğini söyledi. Bu sözlere inanmayan halk yetkililerle tartışıp aracı rehin eldı. Uzun tartışmaların ardından jandarma mahalleliyi ikna etti ve araç serbest bırakıldı.

YENİ ASIR'A DERT YANDI

Olayın ardından mahalleli adına Yeni Asır'a konuşan Burhan Ölgün, yaklaşık 5 yıldır sorun yaşadıklarını söyledi. MUSKİ yetkililerinin doğruları söylemediğini öne süren Ölgün, "Önceki Belediye Başkanı Mehmet Kocadon zamanında sorun yaşamıyorduk. Çünkü mahalleye gelip derdimizi dinliyor, çözüm üretiyordu. Ahmet Aras geldiği günden bu yana hayatımız cehenneme döndü. Aras ve MUSKİ, daha önce muhtarlığın deposu vardı, onu kapattılar. Kendi kuyularımızı kullandırmıyorlar. Pompa arızalı falan değil. Pompa arızalıysa biz yapalım diyoruz, ona da izin vermiyorlar" diye konuştu.

SULAR LÜKS SEMTLERE

Ölgün, "Bize vanayı kapatıp, suyun daha kalabalık ve lüks yerlere gitmesini sağlıyorlar. Hemen yakınımızdaki Turgutreis'e su var, bize yok. Akşam işten eve geliyoruz, banyo yapamıyoruz, sabah uyanıyoruz, yüzümüzü yıkayamıyoruz. Kadınlar çamaşırları akrabalarında yıkayıp getiriyor. Çocuklar okulda ter kokuyor. Tankerle su alıyoruz ama 2 ton su 600 lira. Bizden atık su ve çöp parası alıyorlar, verdikleri hiçbir hizmet yok. Belediye başkanı bir mahalleye günde 50 ton su veremiyorsa, o koltukta oturmasın. Bu zihniyet bize 5 yıldır taş devrini yaşatıyor" dedi.

BODRUM'U KANALİZASYON ATIKLARI BASTI

Bodrum'da sadece su sıkıntısı yaşanmıyor. Birçok ilçede kanalizasyon tertibatı bulunmayan Muğla'da fosseptik kuyuları sağlık için büyük tehdit oluşturmaya başladı. Her geçen gün büyüyen bu sorun milyonluk tesislerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği turizm kentinde artık içinden çıkılmaz bir hal aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin, her biri 10 tonluk olan vidanjörlerle hizmet verdiği Bodrum'da fosseptikler sokağa taşıyor. Her gün ortalama en az bin kişi fosseptik kuyularının boşaltılması için vidanjör bekliyor. Bodrum Belediyesi ise bu sorun karşısında çareyi "yetki bizde değil" diyerek sorumluluktan kaçmakta buluyor.

'ARAYANLARA ARAS'IN TELEFONUNU VERİYORUM'

BÜYÜK bölümünde altyapı olmayan Bodrum'da fosseptikler vidanjörlerle çekiliyor ve arıtma tesislerine boşaltılıyor. İlçede hizmet veren vidanjörlerin yüzde 90'ı özel firmalara ait. Vidanjör işletmecileri, Türkiye'de, arıtma tesisine boşaltma yapan vidanjörlerden para alan tek belediyenin Muğla Büyükşehir olduğunu söylediler.

İşletmeci Cüneyt Derse, günde en az 500 telefon aldıklarını, MUSKİ'nin tavrından dolayı ancak 40 kişiye hizmet verebildiklerini söyledi. Derse, "Artık bizi arayanlara Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın cep telefonunu veriyoruz" ifadelerini kullandı. MUSKİ yetkililerinden birine, "Geceleri de arıyorlar, uyuyamıyoruz" dediğini anlatan Derse, yetkilinin ise kendisine, "Telefonu kapatırsan rahat uyursun" karşılığı verdiğini anlattı.

TURİSTLERİ KAÇIRIYORLAR

TURİZM bölgelerinde belediyelerin hizmet verememesini köşesinde eleştiren Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, yaz ortasında, bayram zamanında turistlerin bu kadar fazla tercih ettiği bölgelerde yapılan inşaat çalışmalarına dikkat çekti. Güngör, kaleme aldığı yazısında, "Bodrum'da plajlar açıldı. Buralardaki çalışma süreçlerinde de toz toprak bir aradaydı. Vatandaştan toplanan vergilerin nereye gittiği de merak konusu. Zamanında yapılan çalışmalara bakıldığında onların zamanlamaları bu kadar yanlış değildi. Ama şimdi tam da turizm sezonundaki çalışmalar turist kaçırıyor. Çeşme, İçmeler, Bodrum gibi bölgeler son zamanlarda en çok tepki gören bölgeler. Bu kadar turistik bölgeler olmalarına rağmen çalışmaların gidişatında sorunlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.