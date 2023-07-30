Akbelen provokasyonu sonrası CHP’li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'na gelen ve eylemciler tarafından protesto edilen Mahmut Tanal bölgede provokasyonun dozunu artırmış, önce görevini yapan jandarmaya ağır hakaretler yağdırmış ardından provokasyona gelmeyen personeli kovalamıştı. skandal olay ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan önemli açıklamalar geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir." denildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri geçtiğimiz gün, Muğla'nın Milas ilçesindeki termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmalarını protesto eden grupla görüşmek için Akbelen'e geldi. Burada köylüler ve çevrecilerle görüşen Kılıçdaroğlu, ağaç kesimine karşı desteğini belirtti. Daha sonra bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, kesim alanına giderek bir süre alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra geri dönen Kılıçdaroğlu, arabaya binip bölgeden ayrılmak üzereyken, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Çevreciler, Kılıçdaroğlu'na karşı, "Arabaya değil fabrikaya" şeklinde slogan attı.

ANAL'A "İYİ Kİ İKTİDAR OLMADINIZ" TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanına gelen Mahmut Tanal da eylemciler tarafından protesto edildi.

Tanal, kendisine "İyi ki iktidar olamadınız" diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" yanıtını verdi.

JANDARMAYA HAKARET EDİP KOVALADI

Bugün de parti adına provokasyonları sürdüren isim CHP'liler Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu. Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı.

Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" sözlerine öfkelenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı. Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevini yapan jandarma personelini "eşkıya" diyerek kovalayan CHP'li Mahmut Tanal'a tepki gösterildi. Açıklamada, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir "KANUN ORDUSUDUR" ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza "eşkıya" diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.