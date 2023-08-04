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Haberler Muğla Muğla'da göçmen kaçakçısı şüphelisi 12 kişi tutuklandı

Muğla'da göçmen kaçakçısı şüphelisi 12 kişi tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığınıın önlenmesine yönelik operasyonlar yapılıyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İHA
Muğla’da göçmen kaçakçısı şüphelisi 12 kişi tutuklandı

Ağustos ayının ilk 4 gününde Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığının 1-4 Ağustos tarihleri arasında 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi. 12 göçmen kaçakçılığı olayında 68 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 21 şüpheli/organizatörden 12'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 9 şüpheli/organizatör adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 6 araç, 2 bot, 2 bot motoru ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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